Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|Index-Bewegung
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29.07.2026 09:28:54
Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus
Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,08 Prozent auf 3 126,55 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 123,90 Punkten, nach 3 123,90 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 116,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 129,80 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,59 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Wert von 3 125,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 881,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 296,34 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 4,76 Prozent auf 22,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,37 Prozent auf 51,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,19 Prozent auf 29,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,01 Prozent auf 4,01 EUR) und OMV (+ 0,90 Prozent auf 62,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-3,15 Prozent auf 123,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 4,68 EUR), Palfinger (-2,18 Prozent auf 29,20 EUR) und Polytec (-1,06 Prozent auf 4,67 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 705 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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