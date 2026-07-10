Rosenbauer Aktie

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WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

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Kursentwicklung im Fokus 10.07.2026 12:27:19

Wiener Börse-Handel: ATX Prime mittags mit positivem Vorzeichen

Wiener Börse-Handel: ATX Prime mittags mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der ATX Prime mittags.

Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent auf 3 188,36 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 3 176,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 175,74 Punkten am Vortag.

Bei 3 192,89 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 173,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,22 Prozent abwärts. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 2 947,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 877,67 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 2 266,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,95 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 6,47 Prozent auf 43,44 EUR), Rosenbauer (+ 2,37 Prozent auf 60,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,85 Prozent auf 3,85 EUR), Polytec (+ 1,70 Prozent auf 4,78 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,14 Prozent auf 8,85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen PORR (-10,16 Prozent auf 38,90 EUR), FACC (-3,54 Prozent auf 17,98 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 188,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,17 Prozent auf 5,08 EUR) und Flughafen Wien (-1,16 Prozent auf 51,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 236 977 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,890 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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