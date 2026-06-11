Wiener Börse-Handel: ATX Prime nachmittags im Plus

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,54 Prozent höher bei 2 992,84 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 947,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 947,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 000,10 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,382 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 935,32 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 2 701,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2 208,43 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,59 Prozent aufwärts. Bei 3 047,50 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 7,93 Prozent auf 193,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,09 Prozent auf 142,40 EUR), voestalpine (+ 2,20 Prozent auf 45,46 EUR), Frequentis (+ 2,19 Prozent auf 74,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,97 Prozent auf 103,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), Polytec (-2,92 Prozent auf 4,65 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR), FACC (-1,41 Prozent auf 15,34 EUR) und Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,55 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 183 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,967 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at