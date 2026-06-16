Wiener Börse-Handel: ATX Prime nachmittags mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Am Dienstag springt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,04 Prozent auf 3 163,90 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 3 162,99 Zählern und damit 0,013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 162,58 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 177,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 149,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2 898,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 634,46 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Stand von 2 209,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 177,64 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 5,35 Prozent auf 4,33 EUR), BAWAG (+ 2,24 Prozent auf 168,90 EUR), Vienna Insurance (+ 2,04 Prozent auf 65,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,85 Prozent auf 52,30 EUR) und Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-9,41 Prozent auf 9,15 EUR), AT S (AT&S) (-6,57 Prozent auf 196,20 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,54 EUR), Frequentis (-2,12 Prozent auf 73,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248 980 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at