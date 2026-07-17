Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,96 Prozent tiefer bei 3 118,28 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent leichter bei 3 180,50 Punkten in den Handel, nach 3 180,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 181,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 115,40 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 230,33 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 2 947,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 254,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,31 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,91 Prozent auf 66,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,22 Prozent auf 82,80 EUR), Lenzing (+ 2,20) Prozent auf 25,55 EUR), CA Immobilien (+ 2,13 Prozent auf 24,00 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,55 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-73,18 Prozent auf 2,40 EUR), AT S (AT&S) (-9,62 Prozent auf 157,80 EUR), Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), FACC (-6,51 Prozent auf 15,22 EUR) und Raiffeisen (-4,02 Prozent auf 52,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 194 408 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,628 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at