Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Kursentwicklung im Fokus
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16.04.2026 17:58:50
Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus
Am Donnerstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,33 Prozent tiefer bei 2 900,91 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 925,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 895,01 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, notierte der ATX Prime bei 1 977,92 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 929,43 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 74,80 EUR), OMV (+ 1,03 Prozent auf 58,85 EUR), AMAG (+ 0,67 Prozent auf 30,10 EUR), Wienerberger (+ 0,56 Prozent auf 24,92 EUR) und Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,35 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), FACC (-3,25 Prozent auf 13,70 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 177,60 EUR), Rosenbauer (-2,19 Prozent auf 53,60 EUR) und Frequentis (-2,11 Prozent auf 78,90 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 526 362 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,249 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,20 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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