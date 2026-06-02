Wiener Börse-Handel: ATX Prime notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der ATX Prime knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent stärker bei 3 021,29 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 003,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 003,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 001,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 021,29 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 800,65 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 2 224,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 2,78 Prozent auf 35,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 48,70 EUR), Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 24,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 142,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-5,84 Prozent auf 2,58 EUR), Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 9,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,68 Prozent auf 3,51 EUR) und FACC (-1,08 Prozent auf 16,42 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 51 024 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,006 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at