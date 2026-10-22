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Index-Performance im Blick 22.10.2026 12:26:51

Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter

Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2,43 Prozent tiefer bei 3 143,51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 220,96 Zählern und damit 0,029 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 221,90 Punkte).

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 135,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 221,00 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 2,36 Prozent zurück. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 3 388,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 213,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 311,14 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,26 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 1,67 Prozent auf 6,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), CPI Europe (+ 0,92 Prozent auf 15,44 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR) und Rosenbauer (+ 0,64 Prozent auf 62,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), FACC (-4,01 Prozent auf 13,40 EUR), Erste Group Bank (-3,85 Prozent auf 107,30 EUR) und DO (-3,13 Prozent auf 195,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 188 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,225 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 139,00 -1,00% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,60 0,47% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,26 0,00% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 196,00 -0,81% DO & CO
Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,00 -0,76% FACC AG
Lenzing AG 10,42 -1,70% Lenzing AG
OMV AG 74,75 3,03% OMV AG
Österreichische Post AG 31,25 0,97% Österreichische Post AG
Polytec 6,20 0,98% Polytec
Rosenbauer 62,20 1,63% Rosenbauer
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 081,43 0,06%

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