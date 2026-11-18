ATX Prime
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18.11.2026 12:26:33
Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter
Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent tiefer bei 3 191,55 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 197,59 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 197,72 Punkte).
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 190,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 210,82 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 2,14 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 3 219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 268,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 347,40 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20,07 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 6,66 Prozent auf 14,74 EUR), Frequentis (+ 2,90 Prozent auf 67,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,12 Prozent auf 115,80 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,00 EUR) und voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,07 Prozent auf 3,18 EUR), Rosenbauer (-3,37 Prozent auf 51,60 EUR), Lenzing (-2,61 Prozent auf 10,44 EUR) und Verbund (-2,14 Prozent auf 68,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 121 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,488 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|80,50
|-0,74%
|AT & S (AT&S)
|123,80
|8,79%
|Erste Group Bank AG
|113,70
|1,97%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,45
|-0,98%
|FACC AG
|14,74
|2,65%
|Frequentis
|68,20
|0,89%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,39
|-2,87%
|Lenzing AG
|10,24
|-2,48%
|OMV AG
|68,85
|-2,13%
|Rosenbauer
|52,60
|1,94%
|Verbund AG
|68,90
|-0,65%
|voestalpine AG
|34,58
|-0,52%
|Wienerberger AG
|15,46
|-2,83%
|Wolford AG
|2,20
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