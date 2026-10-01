UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Index im Blick
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01.10.2026 12:27:26
Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich mittags schwächer
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,19 Prozent leichter bei 3 322,85 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,081 Prozent leichter bei 3 360,10 Punkten, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 360,10 Punkte, das Tagestief hingegen 3 284,83 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 321,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 142,14 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 2 349,05 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,01 Prozent aufwärts. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 203,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,72 Prozent auf 4,19 EUR), Polytec (+ 0,70 Prozent auf 5,74 EUR), Wienerberger (+ 0,59 Prozent auf 17,16 EUR) und DO (+ 0,21 Prozent auf 187,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-8,27 Prozent auf 19,08 EUR), UBM Development (-3,85 Prozent auf 16,25 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 17,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,55 Prozent auf 68,90 EUR) und Frequentis (-2,40 Prozent auf 65,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 212 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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