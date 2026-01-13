Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 2 700,86 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 701,52 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 701,37 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 697,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 704,28 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 536,98 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 2 360,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 827,00 Punkte taxiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 1,96 Prozent auf 83,20 EUR), UBM Development (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 34,55 EUR), Palfinger (+ 1,09 Prozent auf 37,10 EUR) und Rosenbauer (+ 0,84 Prozent auf 48,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-7,01 Prozent auf 2,92 EUR), Warimpex (-1,94 Prozent auf 0,51 EUR), DO (-1,42 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (-1,34 Prozent auf 29,36 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 6,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 29 876 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,90 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

