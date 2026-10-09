Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime-Marktbericht
|
09.10.2026 17:58:50
Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab
Letztendlich schloss der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 212,80 Punkten ab. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 219,02 Punkten, nach 3 219,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 208,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 246,31 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 2,50 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 3 368,58 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 175,74 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2 364,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,87 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), Frequentis (+ 2,31 Prozent auf 66,50 EUR), FACC (+ 1,73 Prozent auf 14,14 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,50 Prozent auf 4,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Semperit (-2,87 Prozent auf 18,60 EUR) und Telekom Austria (-1,82 Prozent auf 8,62 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 406 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,963 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Telekom Austria AG
|
09.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Frequentis
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|215,00
|-2,93%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|-0,09%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,00
|0,69%
|FACC AG
|14,14
|1,73%
|Frequentis
|66,50
|2,31%
|OMV AG
|71,95
|-2,90%
|PORR AG
|30,05
|-3,84%
|Raiffeisen
|55,75
|-0,18%
|Semperit AG Holding
|18,60
|-2,87%
|Telekom Austria AG
|8,62
|-1,82%
|voestalpine AG
|44,56
|5,19%
|Wolford AG
|2,22
|3,74%
|ZUMTOBEL AG
|4,06
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 212,80
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.