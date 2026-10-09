Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab

Letztendlich schloss der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 212,80 Punkten ab. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 219,02 Punkten, nach 3 219,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 208,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 246,31 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 2,50 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 3 368,58 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 175,74 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2 364,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,87 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 44,56 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), Frequentis (+ 2,31 Prozent auf 66,50 EUR), FACC (+ 1,73 Prozent auf 14,14 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,50 Prozent auf 4,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,84 Prozent auf 30,05 EUR), AT S (AT&S) (-2,93 Prozent auf 215,00 EUR), OMV (-2,90 Prozent auf 71,95 EUR), Semperit (-2,87 Prozent auf 18,60 EUR) und Telekom Austria (-1,82 Prozent auf 8,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 406 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,963 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at