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Index-Performance im Fokus 13.08.2026 17:59:18

Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

So performte der ATX Prime am Donnerstag letztendlich.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent höher bei 3 314,07 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 3 304,53 Punkten, nach 3 304,63 Punkten am Vortag.

Bei 3 318,82 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 299,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 179,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 909,21 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 2 361,64 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,68 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 38,89 Prozent auf 2,50 EUR), Semperit (+ 2,99 Prozent auf 15,50 EUR), FACC (+ 1,70 Prozent auf 16,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 167,80 EUR) und OMV (+ 1,00 Prozent auf 65,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-2,60 Prozent auf 74,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,51 Prozent auf 4,66 EUR), Wienerberger (-2,29 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 23,10 EUR) und Rosenbauer (-1,33 Prozent auf 59,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 338 807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 46,731 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 173,20 3,22% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,60 0,00% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,48 4,17% FACC AG
Frequentis 72,30 -3,34% Frequentis
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Lenzing AG 23,00 -0,43% Lenzing AG
OMV AG 65,75 0,54% OMV AG
Rosenbauer 60,00 1,35% Rosenbauer
Semperit AG Holding 15,80 1,94% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 20,74 1,17% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 0,00% Wolford AG
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ATX Prime 3 316,35 0,07%

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