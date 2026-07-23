Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent schwächer bei 3 180,62 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,054 Prozent auf 3 215,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 213,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 179,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 215,61 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 218,32 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Stand von 2 877,89 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Stand von 2 266,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,65 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 2,49 Prozent auf 74,00 EUR), Polytec (+ 2,34 Prozent auf 4,81 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,35 Prozent auf 180,00 EUR) und AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,78 Prozent auf 81,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 5,10 EUR), Erste Group Bank (-2,76 Prozent auf 112,90 EUR) und voestalpine (-2,64 Prozent auf 43,52 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 130 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,172 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at