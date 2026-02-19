Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächer

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 15:43 Uhr via Wiener Börse um 1,05 Prozent auf 2 862,29 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,025 Prozent leichter bei 2 891,96 Punkten, nach 2 892,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 861,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 893,54 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,25 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 19.01.2026, mit 2 700,88 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 390,42 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 2 037,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,68 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 897,43 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 1,64 Prozent auf 55,80 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 25,66 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,84 Prozent auf 17,95 EUR) und Semperit (+ 0,61 Prozent auf 13,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-7,49 Prozent auf 90,10 EUR), Wolford (-5,77 Prozent auf 2,94 EUR), Frequentis (-2,91 Prozent auf 73,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,87 Prozent auf 50,70 EUR) und voestalpine (-2,70 Prozent auf 46,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 208 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,700 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

