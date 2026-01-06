Wiener Börse-Handel: ATX Prime stärker

Um 15:41 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,20 Prozent auf 2 685,03 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 2 680,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 690,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 659,79 Punkten lag.

ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der ATX Prime 2 525,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 836,50 Punkten berechnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 2,46 Prozent auf 5,84 EUR), FACC (+ 2,25 Prozent auf 11,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,19 Prozent auf 46,60 EUR), EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-5,39 Prozent auf 3,16 EUR), Addiko Bank (-4,70 Prozent auf 22,30 EUR), Frequentis (-2,82 Prozent auf 75,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,36 Prozent auf 18,65 EUR) und Flughafen Wien (-1,43 Prozent auf 55,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 150 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,350 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Mit 9,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at