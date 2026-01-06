Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|ATX Prime-Entwicklung
|
06.01.2026 15:59:20
Wiener Börse-Handel: ATX Prime stärker
Um 15:41 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,20 Prozent auf 2 685,03 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 2 680,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 690,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 659,79 Punkten lag.
ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der ATX Prime 2 525,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 836,50 Punkten berechnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 2,46 Prozent auf 5,84 EUR), FACC (+ 2,25 Prozent auf 11,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,19 Prozent auf 46,60 EUR), EVN (+ 1,62 Prozent auf 28,30 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-5,39 Prozent auf 3,16 EUR), Addiko Bank (-4,70 Prozent auf 22,30 EUR), Frequentis (-2,82 Prozent auf 75,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,36 Prozent auf 18,65 EUR) und Flughafen Wien (-1,43 Prozent auf 55,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 150 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,350 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Mit 9,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime stärker (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Frequentismehr Analysen
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|21.11.24
|Frequentis buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.20
|Frequentis kaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|22,30
|-4,70%
|BAWAG
|133,10
|1,45%
|Erste Group Bank AG
|104,60
|-0,38%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,30
|1,62%
|FACC AG
|11,74
|1,73%
|Flughafen Wien AG
|55,60
|-0,36%
|Frequentis
|75,00
|-3,85%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,90
|3,51%
|Marinomed Biotech AG
|18,60
|-2,62%
|OMV AG
|48,44
|0,08%
|Polytec
|3,35
|-0,30%
|Raiffeisen
|38,30
|2,63%
|Rosenbauer
|46,90
|2,85%
|Wolford AG
|3,32
|-0,60%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 688,59
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.