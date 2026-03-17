FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
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17.03.2026 09:28:41
Wiener Börse-Handel: ATX Prime startet mit Gewinnen
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 2 638,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 2 634,73 Punkten in den Handel, nach 2 634,46 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 633,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 641,50 Zähler.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, stand der ATX Prime bei 2 836,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, notierte der ATX Prime bei 2 571,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2 165,85 Punkten berechnet.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,732 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,21 Prozent auf 15,34 EUR), Addiko Bank (+ 2,67 Prozent auf 26,90 EUR), Rosenbauer (+ 1,25 Prozent auf 48,60 EUR), UBM Development (+ 1,10 Prozent auf 18,45 EUR) und Frequentis (+ 0,84 Prozent auf 72,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,54 Prozent auf 2,86 EUR), Warimpex (-5,82 Prozent auf 0,47 EUR), AMAG (-1,86 Prozent auf 26,40 EUR), Marinomed Biotech (-1,71 Prozent auf 17,20 EUR) und Lenzing (-1,15 Prozent auf 21,55 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die FACC-Aktie aufweisen. 24 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,496 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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