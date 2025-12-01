Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Marktbericht
|
01.12.2025 15:59:12
Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne
Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,33 Prozent auf 2 501,14 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 2 492,53 Punkten, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 501,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 486,31 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 2 393,94 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 01.09.2025, mit 2 318,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 762,73 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 36,98 Prozent aufwärts. 2 501,11 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 2,47 Prozent auf 31,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,08 Prozent auf 3,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,77 Prozent auf 35,56 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,64 Prozent auf 6,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Warimpex (-2,72 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,30 Prozent auf 31,85 EUR), UBM Development (-2,16 Prozent auf 22,70 EUR) und Polytec (-2,12 Prozent auf 3,23 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133 392 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,564 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|31,80
|-2,45%
|Erste Group Bank AG
|94,15
|0,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,85
|1,13%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,24
|2,30%
|Marinomed Biotech AG
|19,50
|-1,52%
|OMV AG
|48,34
|1,38%
|Polytec
|3,23
|-2,12%
|PORR AG
|31,55
|3,95%
|Raiffeisen
|35,86
|2,63%
|Schoeller-Bleckmann
|28,15
|1,99%
|UBM Development AG
|22,60
|-2,59%
|voestalpine AG
|37,60
|1,18%
|Warimpex
|0,50
|-2,72%
|Wolford AG
|3,40
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|3,64
|1,11%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 505,95
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.