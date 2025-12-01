Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

ATX Prime-Marktbericht 01.12.2025 15:59:12

Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne

Der ATX Prime gewinnt am Montag an Fahrt.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,33 Prozent auf 2 501,14 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 2 492,53 Punkten, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 501,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 486,31 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 2 393,94 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 01.09.2025, mit 2 318,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 762,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 36,98 Prozent aufwärts. 2 501,11 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 2,47 Prozent auf 31,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,08 Prozent auf 3,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,77 Prozent auf 35,56 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,64 Prozent auf 6,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Warimpex (-2,72 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,30 Prozent auf 31,85 EUR), UBM Development (-2,16 Prozent auf 22,70 EUR) und Polytec (-2,12 Prozent auf 3,23 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133 392 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,564 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ZUMTOBEL AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 31,80 -2,45% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 94,15 0,00% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,85 1,13% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 6,24 2,30% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,50 -1,52% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,34 1,38% OMV AG
Polytec 3,23 -2,12% Polytec
PORR AG 31,55 3,95% PORR AG
Raiffeisen 35,86 2,63% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 28,15 1,99% Schoeller-Bleckmann
UBM Development AG 22,60 -2,59% UBM Development AG
voestalpine AG 37,60 1,18% voestalpine AG
Warimpex 0,50 -2,72% Warimpex
Wolford AG 3,40 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,64 1,11% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 505,95 0,53%

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

