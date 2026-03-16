Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Index-Performance
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16.03.2026 09:29:14
Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne
Am Montag erhöht sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,20 Prozent auf 2 623,37 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 618,26 Punkten, nach 2 618,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 614,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 625,62 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 2 823,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 569,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der ATX Prime bei 2 160,65 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,31 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 2,79 Prozent auf 14,74 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Palfinger (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR), OMV (+ 1,62 Prozent auf 59,75 EUR) und Telekom Austria (+ 1,30 Prozent auf 9,37 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,54 Prozent auf 2,86 EUR), Marinomed Biotech (-3,43 Prozent auf 16,90 EUR), Addiko Bank (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Warimpex (-2,09 Prozent auf 0,47 EUR) und UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 14,70 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 27 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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