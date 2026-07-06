Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Performance
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06.07.2026 09:28:54
Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 3 225,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 227,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 227,82 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 229,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 217,71 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 203,36 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 21,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,02 Prozent auf 15,15 EUR), Frequentis (+ 1,75 Prozent auf 63,80 EUR), FACC (+ 1,37 Prozent auf 19,30 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR) und Rosenbauer (+ 0,66 Prozent auf 60,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3,48 Prozent auf 2,22 EUR), AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 197,40 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (-1,26 Prozent auf 4,71 EUR) und Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12 891 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,93 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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03.07.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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|Freitagshandel in Wien: ATX verbucht Gewinne (finanzen.at)
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|Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,00
|-1,46%
|AT & S (AT&S)
|190,40
|-5,98%
|Erste Group Bank AG
|117,40
|-0,68%
|FACC AG
|19,46
|2,21%
|Frequentis
|62,80
|0,16%
|Lenzing AG
|25,30
|-0,98%
|OMV AG
|56,70
|0,18%
|Polytec
|4,71
|-1,26%
|Rosenbauer
|59,60
|-1,00%
|Semperit AG Holding
|14,90
|0,34%
|UBM Development AG
|17,20
|-0,58%
|voestalpine AG
|43,66
|-0,23%
|Wolford AG
|2,22
|-3,48%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 201,65
|-0,81%
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