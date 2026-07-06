Rosenbauer Aktie

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WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

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ATX Prime-Performance 06.07.2026 09:28:54

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste

Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste

ATX Prime-Handel heute.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 3 225,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 227,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 227,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 229,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 217,71 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 203,36 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 21,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,02 Prozent auf 15,15 EUR), Frequentis (+ 1,75 Prozent auf 63,80 EUR), FACC (+ 1,37 Prozent auf 19,30 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR) und Rosenbauer (+ 0,66 Prozent auf 60,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3,48 Prozent auf 2,22 EUR), AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 197,40 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (-1,26 Prozent auf 4,71 EUR) und Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12 891 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,93 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,00 -1,46% AMAG
AT & S (AT&S) 190,40 -5,98% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 117,40 -0,68% Erste Group Bank AG
FACC AG 19,46 2,21% FACC AG
Frequentis 62,80 0,16% Frequentis
Lenzing AG 25,30 -0,98% Lenzing AG
OMV AG 56,70 0,18% OMV AG
Polytec 4,71 -1,26% Polytec
Rosenbauer 59,60 -1,00% Rosenbauer
Semperit AG Holding 14,90 0,34% Semperit AG Holding
UBM Development AG 17,20 -0,58% UBM Development AG
voestalpine AG 43,66 -0,23% voestalpine AG
Wolford AG 2,22 -3,48% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 201,65 -0,81%

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