Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 3 310,21 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 314,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 314,07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 297,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 319,06 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,984 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 3 198,48 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 2 929,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 384,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 1,31 Prozent auf 17,00 EUR), Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 20,72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,77) Prozent auf 18,28 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,95 EUR) und Frequentis (+ 0,53 Prozent auf 75,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 46,20 EUR), ZUMTOBEL (-0,98 Prozent auf 4,05 EUR), Polytec (-0,84 Prozent auf 4,70 EUR) und Semperit (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at