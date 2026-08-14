voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime im Blick
|
14.08.2026 12:26:51
Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 3 310,21 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 314,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 314,07 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 297,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 319,06 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,984 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 3 198,48 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 2 929,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 384,52 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 1,31 Prozent auf 17,00 EUR), Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 20,72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,77) Prozent auf 18,28 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,95 EUR) und Frequentis (+ 0,53 Prozent auf 75,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 46,20 EUR), ZUMTOBEL (-0,98 Prozent auf 4,05 EUR), Polytec (-0,84 Prozent auf 4,70 EUR) und Semperit (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
14.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|07.08.26
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10.07.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|12.02.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|122,60
|0,00%
|FACC AG
|17,48
|4,17%
|Frequentis
|72,30
|-3,34%
|OMV AG
|65,75
|0,54%
|Österreichische Post AG
|30,80
|0,16%
|Polytec
|5,00
|5,49%
|Semperit AG Holding
|15,80
|1,94%
|UNIQA Insurance AG
|18,20
|0,33%
|voestalpine AG
|45,32
|-3,20%
|Wienerberger AG
|20,74
|1,17%
|Wolford AG
|2,30
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,08
|-0,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 316,35
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.