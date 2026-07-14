FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance im Blick
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14.07.2026 12:26:43
Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Dienstagmittag leichter
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 3 170,61 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 3 178,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 178,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 149,29 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX Prime 3 085,80 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 918,64 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 14.07.2025, mit 2 250,89 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,28 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Frequentis (+ 2,83 Prozent auf 61,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,38 Prozent auf 56,00 EUR), OMV (+ 1,39 Prozent auf 61,95 EUR) und Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,15 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-3,11 Prozent auf 23,35 EUR), Erste Group Bank (-1,72 Prozent auf 114,20 EUR), FACC (-1,71 Prozent auf 17,22 EUR), Lenzing (-1,44 Prozent auf 24,00 EUR) und BAWAG (-1,42 Prozent auf 173,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 118 717 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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