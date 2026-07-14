FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 14.07.2026 12:26:43

Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der ATX Prime gibt sich derzeit schwächer.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 3 170,61 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 3 178,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 178,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 149,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX Prime 3 085,80 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 918,64 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 14.07.2025, mit 2 250,89 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,28 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Frequentis (+ 2,83 Prozent auf 61,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,38 Prozent auf 56,00 EUR), OMV (+ 1,39 Prozent auf 61,95 EUR) und Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,15 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-3,11 Prozent auf 23,35 EUR), Erste Group Bank (-1,72 Prozent auf 114,20 EUR), FACC (-1,71 Prozent auf 17,22 EUR), Lenzing (-1,44 Prozent auf 24,00 EUR) und BAWAG (-1,42 Prozent auf 173,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 118 717 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AG

mehr Nachrichten