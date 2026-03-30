Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime aktuell
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30.03.2026 09:29:01
Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 608,82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 2 617,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 602,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 618,28 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 840,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 644,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 2 097,75 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,86 Prozent nach. Bei 2 907,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), Frequentis (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR) und CPI Europe (+ 1,51 Prozent auf 15,43 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Andritz (-4,97 Prozent auf 59,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,82 Prozent auf 13,80 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), FACC (-2,11 Prozent auf 13,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 5,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 929 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 35,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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