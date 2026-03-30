Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 30.03.2026 09:29:01

Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der ATX Prime notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 608,82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 2 617,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 602,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 618,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 840,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 644,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 2 097,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,86 Prozent nach. Bei 2 907,38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), Frequentis (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR) und CPI Europe (+ 1,51 Prozent auf 15,43 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Andritz (-4,97 Prozent auf 59,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,82 Prozent auf 13,80 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), FACC (-2,11 Prozent auf 13,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 5,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 929 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 35,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten