Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime verbuchte im Wiener Börse-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 3 369,49 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 3 341,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 380,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 332,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 276,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 020,86 Punkte. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 2 304,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26,76 Prozent nach oben. Bei 3 380,49 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11,16 Prozent auf 165,40 EUR), Wienerberger (+ 3,37 Prozent auf 19,31 EUR), voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 46,72 EUR), DO (+ 2,74 Prozent auf 206,00 EUR) und STRABAG SE (+ 2,65 Prozent auf 97,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen UNIQA Insurance (-1,71 Prozent auf 18,42 EUR), Rosenbauer (-1,53 Prozent auf 64,40 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR) und Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 64,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 480 071 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2026 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at