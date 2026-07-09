Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:10 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,07 Prozent auf 3 171,22 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,171 Prozent stärker bei 3 142,88 Punkten in den Handel, nach 3 137,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 174,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 142,71 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,75 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 2 966,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 799,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 258,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,30 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 188,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,57 Prozent auf 115,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,43 Prozent auf 54,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,43 Prozent auf 3,80 EUR) und Palfinger (+ 2,20 Prozent auf 32,55 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-7,94 Prozent auf 8,70 EUR), Polytec (-2,09 Prozent auf 4,68 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Rosenbauer (-1,30 Prozent auf 60,80 EUR) und UBM Development (-1,16 Prozent auf 17,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 37 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,987 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at