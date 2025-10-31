Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart im Plus

Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent höher bei 2 382,33 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 2 364,59 Punkten in den Handel, nach 2 364,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 359,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 383,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,17 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 317,61 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 269,62 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 1 757,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 30,47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 3,64 Prozent auf 88,15 EUR), Semperit (+ 1,70 Prozent auf 13,18 EUR), UBM Development (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR), Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR) und BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 109,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-3,39 Prozent auf 3,42 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,13 Prozent auf 6,42 EUR), AMAG (-2,05 Prozent auf 23,90 EUR), Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 52,20 EUR) und Frequentis (-1,09 Prozent auf 72,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 102 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,010 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at