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Kursentwicklung 24.06.2026 09:30:12

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:13 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,85 Prozent auf 3 190,96 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3 218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 218,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 219,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 190,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 958,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 617,71 Punkte. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 2 189,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,04 Prozent nach oben. Bei 3 243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 1,47 Prozent auf 17,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Telekom Austria (+ 1,11 Prozent auf 10,06 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,77 Prozent auf 78,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), BAWAG (-1,85 Prozent auf 169,90 EUR), Erste Group Bank (-1,82 Prozent auf 113,60 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 66,30 EUR) und Semperit (-1,32 Prozent auf 15,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 10 619 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 229,00 2,69% AT & S (AT&S)
BAWAG 170,50 -1,50% BAWAG
CA Immobilien 23,20 1,09% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 114,50 -1,04% Erste Group Bank AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,40 -1,42% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 55,25 -1,95% OMV AG
Semperit AG Holding 15,05 -0,99% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 9,92 -0,30% Telekom Austria AG
UBM Development AG 17,05 0,00% UBM Development AG
Vienna Insurance 64,70 -3,72% Vienna Insurance
Warimpex 0,50 -6,25% Warimpex
Wolford AG 2,42 0,83% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 181,76 -1,14%

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