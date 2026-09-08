Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime aktuell
|
08.09.2026 09:28:53
Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 3 374,38 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 389,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 391,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 365,34 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 3 277,74 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 2 967,43 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 26,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 1,94 Prozent auf 4,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 53,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 4,51 EUR), Frequentis (+ 1,24 Prozent auf 73,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,70 Prozent auf 100,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-2,62 Prozent auf 170,80 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 5,00 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) und Palfinger (-1,54 Prozent auf 32,00 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 955 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Frequentis
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12:26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,10
|-1,81%
|AT & S (AT&S)
|166,00
|-5,36%
|Erste Group Bank AG
|122,70
|-1,52%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|0,38%
|Frequentis
|71,80
|-1,37%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,50
|1,12%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|OMV AG
|69,65
|0,07%
|Palfinger AG
|32,15
|-1,08%
|Polytec
|5,10
|0,00%
|STRABAG SE
|100,40
|1,11%
|Wienerberger AG
|19,29
|-0,16%
|Wolford AG
|2,16
|-6,09%
|ZUMTOBEL AG
|4,09
|-0,73%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 373,44
|-0,49%