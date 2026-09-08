Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX Prime aktuell 08.09.2026 09:28:53

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 3 374,38 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 389,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 391,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 365,34 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 3 277,74 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 2 967,43 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 26,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 1,94 Prozent auf 4,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 53,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 4,51 EUR), Frequentis (+ 1,24 Prozent auf 73,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,70 Prozent auf 100,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-2,62 Prozent auf 170,80 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 5,00 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR) und Palfinger (-1,54 Prozent auf 32,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 955 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 27,10 -1,81% AMAG
AT & S (AT&S) 166,00 -5,36% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,70 -1,52% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 53,00 0,38% Flughafen Wien AG
Frequentis 71,80 -1,37% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,50 1,12% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 69,65 0,07% OMV AG
Palfinger AG 32,15 -1,08% Palfinger AG
Polytec 5,10 0,00% Polytec
STRABAG SE 100,40 1,11% STRABAG SE
Wienerberger AG 19,29 -0,16% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 -6,09% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,09 -0,73% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 373,44 -0,49%

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