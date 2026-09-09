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Marktbericht 09.09.2026 09:28:54

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Minus

Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Minus

So bewegt sich der ATX Prime am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent tiefer bei 3 373,85 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,022 Prozent leichter bei 3 389,63 Punkten, nach 3 390,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 364,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 391,37 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,109 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 277,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der ATX Prime mit 2 966,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 322,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 26,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,48 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,17 Prozent auf 4,55 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 62,10 EUR), Frequentis (+ 1,72 Prozent auf 71,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 70,65 EUR) und CPI Europe (+ 0,52 Prozent auf 15,48 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Semperit (-2,20 Prozent auf 17,75 EUR), FACC (-2,07 Prozent auf 16,10 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 5,00 EUR), Erste Group Bank (-1,54 Prozent auf 121,70 EUR) und BAWAG (-1,49 Prozent auf 178,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 381 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 48,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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BAWAG 179,00 0,45% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,34 0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 122,60 0,49% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,00 0,50% FACC AG
Frequentis 68,50 -0,72% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,39 0,23% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,30 -4,44% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,00 0,21% OMV AG
Polytec 5,18 2,37% Polytec
Semperit AG Holding 18,15 0,83% Semperit AG Holding
Verbund AG 61,80 0,24% Verbund AG
ZUMTOBEL AG 3,98 -1,00% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 374,58 0,18%

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