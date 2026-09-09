Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent tiefer bei 3 373,85 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,022 Prozent leichter bei 3 389,63 Punkten, nach 3 390,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 364,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 391,37 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0,109 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 277,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der ATX Prime mit 2 966,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 322,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 26,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,48 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,17 Prozent auf 4,55 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 62,10 EUR), Frequentis (+ 1,72 Prozent auf 71,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 70,65 EUR) und CPI Europe (+ 0,52 Prozent auf 15,48 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Semperit (-2,20 Prozent auf 17,75 EUR), FACC (-2,07 Prozent auf 16,10 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 5,00 EUR), Erste Group Bank (-1,54 Prozent auf 121,70 EUR) und BAWAG (-1,49 Prozent auf 178,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 381 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 48,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at