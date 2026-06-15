Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Fokus 15.06.2026 09:29:48

Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone

Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone

Anleger in Wien schicken den ATX Prime derzeit erneut ins Plus.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 2,34 Prozent höher bei 3 158,06 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 3 086,40 Punkten, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 086,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 166,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2 898,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 618,16 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2 189,12 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,81 Prozent aufwärts. Bei 3 166,13 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 15,95 Prozent auf 178,80 EUR), FACC (+ 7,48 Prozent auf 17,24 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 4,69 Prozent auf 24,54 EUR) und PORR (+ 3,63 Prozent auf 42,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-3,82 Prozent auf 2,52 EUR), OMV (-3,32 Prozent auf 56,75 EUR), Marinomed Biotech (-1,89 Prozent auf 10,40 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und Verbund (-0,43 Prozent auf 57,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 57 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten