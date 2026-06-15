Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone

Anleger in Wien schicken den ATX Prime derzeit erneut ins Plus.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 2,34 Prozent höher bei 3 158,06 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 3 086,40 Punkten, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 086,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 166,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2 898,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 618,16 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2 189,12 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,81 Prozent aufwärts. Bei 3 166,13 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 15,95 Prozent auf 178,80 EUR), FACC (+ 7,48 Prozent auf 17,24 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 4,69 Prozent auf 24,54 EUR) und PORR (+ 3,63 Prozent auf 42,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-3,82 Prozent auf 2,52 EUR), OMV (-3,32 Prozent auf 56,75 EUR), Marinomed Biotech (-1,89 Prozent auf 10,40 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und Verbund (-0,43 Prozent auf 57,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 57 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at