Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start mit Kursplus

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,50 Prozent stärker bei 2 912,02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 868,70 Zählern und damit 0,007 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 868,90 Punkte).

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 868,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 912,02 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,61 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 813,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 115,51 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,55 Prozent zu. Bei 2 953,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 9,27 Prozent auf 14,38 EUR), Raiffeisen (+ 4,64 Prozent auf 45,12 EUR), Erste Group Bank (+ 2,91 Prozent auf 97,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,74 Prozent auf 16,52 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,33 Prozent auf 66,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,55 Prozent auf 5,36 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,32 Prozent auf 35,75 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,38 Prozent auf 78,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,316 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at