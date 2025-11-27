Wiener Börse-Handel ATX sackt am Donnerstagnachmittag ab

Mit dem ATX geht es am Nachmittag abwärts.

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,58 Prozent schwächer bei 4 971,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 144,972 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent tiefer bei 5 000,16 Punkten, nach 5 000,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 000,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 955,86 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,66 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der ATX noch bei 4 682,14 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Wert von 4 652,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 506,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 35,96 Prozent zu Buche. Bei 5 001,68 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 32,05 EUR), DO (+ 1,41 Prozent auf 187,20 EUR), Lenzing (+ 1,32 Prozent auf 23,05 EUR), CA Immobilien (+ 0,84 Prozent auf 24,04 EUR) und Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 29,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-2,87 Prozent auf 36,60 EUR), PORR (-1,47 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (-1,07 Prozent auf 35,08 EUR), OMV (-1,00 Prozent auf 47,62 EUR) und Andritz (-0,64 Prozent auf 61,95 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,360 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at