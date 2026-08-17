Wiener Börse-Handel ATX sackt am Montagmittag ab

Am Montag notiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent schwächer bei 6 715,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 187,776 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 6 733,31 Punkten, nach 6 733,16 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 755,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 708,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 6 364,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX mit 5 859,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 846,17 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 25,48 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 56,90 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,50 EUR), voestalpine (+ 0,13 Prozent auf 45,38 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,08 Prozent auf 122,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-1,83 Prozent auf 20,36 EUR), PORR (-1,28 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-1,26 Prozent auf 23,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,15 Prozent auf 171,20 EUR) und DO (-0,96 Prozent auf 206,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 120 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at