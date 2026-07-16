Wiener Börse-Handel ATX schließt mit Verlusten

In Wien standen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der ATX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 6 459,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,019 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 6 471,30 Punkten in den Handel, nach 6 471,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 493,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 411,87 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,281 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 6 445,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 865,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 441,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,70 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 32,80 EUR), Lenzing (+ 1,83 Prozent auf 25,00 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 74,20 EUR), Verbund (+ 1,12 Prozent auf 58,55 EUR) und DO (+ 0,98 Prozent auf 205,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 174,60 EUR), Raiffeisen (-1,26 Prozent auf 54,70 EUR), EVN (-1,19 Prozent auf 29,15 EUR), CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR) und UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 17,10 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 285 530 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,32 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at