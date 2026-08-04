Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktbericht
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04.08.2026 17:58:48
Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich auf grünem Terrain
Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,13 Prozent stärker bei 6 657,01 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 181,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 6 583,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 582,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 672,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 583,57 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 565,92 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 5 736,62 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 4 518,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 672,35 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 146,40 EUR), voestalpine (+ 3,69 Prozent auf 48,34 EUR), Wienerberger (+ 2,11 Prozent auf 22,26 EUR), PORR (+ 1,88 Prozent auf 37,95 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,56 Prozent auf 116,90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), EVN (-0,85 Prozent auf 29,25 EUR), Lenzing (-0,61 Prozent auf 24,60 EUR), Andritz (-0,48 Prozent auf 83,50 EUR) und Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,65 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 344 045 Aktien gehandelt. Mit 43,817 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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