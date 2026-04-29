OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX-Marktbericht
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29.04.2026 17:58:53
Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich mit Kursplus
Letztendlich ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,94 Prozent aufwärts auf 5 833,94 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 165,442 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 779,56 Punkten, nach 5 779,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 869,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 772,65 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,37 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 270,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der ATX noch bei 5 578,55 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 4 096,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 7,04 Prozent auf 73,00 EUR), voestalpine (+ 5,10 Prozent auf 43,28 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,64 Prozent auf 91,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,56 Prozent auf 88,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,42 Prozent auf 45,66 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Österreichische Post (-4,52 Prozent auf 31,65 EUR), Palfinger (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 28,25 EUR), Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,20 EUR) und BAWAG (-0,61 Prozent auf 146,50 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 291 824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,957 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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