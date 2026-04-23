Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Wiener Börse-Handel im Blick
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23.04.2026 15:59:18
Wiener Börse-Handel ATX schwächelt am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag geht es im ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 5 807,79 Punkte abwärts. Die ATX-Mitglieder sind damit 166,795 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 5 809,47 Punkten, nach 5 809,61 Punkten am Vortag.
Bei 5 768,29 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 810,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,50 Prozent nach unten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 260,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der ATX 5 519,17 Punkte auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 4 012,25 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,52 Prozent nach oben. Bei 5 972,19 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 1,71 Prozent auf 35,70 EUR), Andritz (+ 1,46 Prozent auf 69,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,25) Prozent auf 89,30 EUR), BAWAG (+ 1,06 Prozent auf 152,50 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 58,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil DO (-3,49 Prozent auf 171,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,14 Prozent auf 36,65 EUR), Vienna Insurance (-1,71 Prozent auf 63,20 EUR), STRABAG SE (-1,39 Prozent auf 85,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,99 Prozent auf 100,40 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 303 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 39,734 Mrd. Euro heraus.
ATX-Fundamentaldaten
Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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