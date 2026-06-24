Wiener Börse-Handel ATX schwächelt letztendlich

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,27 Prozent tiefer bei 6 462,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,310 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 6 546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 548,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 407,45 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,985 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 982,75 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5 268,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, notierte der ATX bei 4 365,51 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,75 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 1,61 Prozent auf 220,50 EUR), Wienerberger (+ 1,46 Prozent auf 23,68 EUR), CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 17,40 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,05 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-4,17 Prozent auf 64,40 EUR), OMV (-2,84 Prozent auf 54,75 EUR), voestalpine (-2,83 Prozent auf 43,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,77 Prozent auf 29,80 EUR) und AT S (AT&S) (-1,79 Prozent auf 219,00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 407 330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at