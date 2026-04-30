Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent leichter bei 5 797,38 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 165,297 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 833,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 833,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 843,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 764,53 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,737 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der ATX noch bei 5 293,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der ATX mit 5 604,90 Punkten berechnet. Der ATX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Stand von 4 099,29 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 2,12 Prozent auf 28,85 EUR), STRABAG SE (+ 1,93 Prozent auf 89,90 EUR), Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 23,30 EUR), DO (+ 1,54 Prozent auf 171,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,31 Prozent auf 24,78 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Erste Group Bank (-5,28 Prozent auf 95,10 EUR), Palfinger (-1,96 Prozent auf 34,95 EUR), BAWAG (-0,82 Prozent auf 145,30 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 72,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,22 Prozent auf 91,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 421 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,190 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at