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Index-Performance im Blick 18.05.2026 15:58:54

Wiener Börse-Handel: ATX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Wiener Börse-Handel: ATX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Für den ATX geht es derzeit aufwärts.

Am Montag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,51 Prozent auf 5 889,89 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,990 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,020 Prozent tiefer bei 5 858,78 Punkten, nach 5 859,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 901,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 812,18 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 957,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der ATX noch bei 5 820,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der ATX bei 4 438,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,06 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 018,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,78 Prozent auf 105,20 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 148,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,61 Prozent auf 31,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,49 Prozent auf 68,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,46 Prozent auf 34,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil PORR (-2,76 Prozent auf 35,20 EUR), STRABAG SE (-2,76 Prozent auf 88,10 EUR), Palfinger (-1,58 Prozent auf 34,25 EUR), Lenzing (-0,83 Prozent auf 23,85 EUR) und CA Immobilien (-0,79 Prozent auf 25,05 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,675 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Mit 7,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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