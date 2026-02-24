Wiener Börse-Handel ATX verbucht mittags Verluste

Der ATX gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,25 Prozent tiefer bei 5 745,03 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 167,575 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 817,57 Punkten, nach 5 817,57 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 822,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 726,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 519,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 887,18 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 4 081,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,35 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,55 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 59,95 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 73,10 EUR), PORR (+ 0,50 Prozent auf 40,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,37 Prozent auf 54,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-7,73 Prozent auf 28,18 EUR), Erste Group Bank (-2,80 Prozent auf 104,20 EUR), Raiffeisen (-2,31 Prozent auf 41,38 EUR), BAWAG (-2,07 Prozent auf 132,40 EUR) und Österreichische Post (-0,99 Prozent auf 34,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 353 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,632 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,71 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at