Wiener Börse-Handel: ATX verbucht mittags Zuschläge

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 6 522,84 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 178,882 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 6 511,60 Punkte an der Kurstafel, nach 6 511,24 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 488,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 542,15 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Der ATX wurde vor einem Monat, am 22.06.2026, mit 6 594,82 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 809,61 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Wert von 4 492,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 1,69 Prozent auf 66,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 32,15 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,50 EUR), EVN (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR) und Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-1,22 Prozent auf 21,12 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 174,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 179,00 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,35 EUR) und PORR (-0,25 Prozent auf 39,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 199 389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,59 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at