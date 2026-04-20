ATX

5 866,33
-91,37
-1,53 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wiener Börse-Handel im Blick 20.04.2026 17:58:42

Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Schlussendlich zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Montag gab der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,53 Prozent auf 5 866,33 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 169,941 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 5 956,90 Punkten, nach 5 957,70 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 848,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 957,19 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 194,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 370,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 916,09 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,62 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 89,00 EUR), Verbund (+ 3,10 Prozent auf 63,10 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 57,20 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,85 EUR) und Österreichische Post (-0,14 Prozent auf 35,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4,45 Prozent auf 44,62 EUR), Wienerberger (-3,71 Prozent auf 25,44 EUR), Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 105,00 EUR), DO (-2,56 Prozent auf 183,00 EUR) und BAWAG (-2,39 Prozent auf 151,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 436 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 42,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 866,33 -1,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. An den US-Börsen geht es ebenso abwärts. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen