ATX
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|Wiener Börse-Handel im Blick
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20.04.2026 17:58:42
Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste
Am Montag gab der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,53 Prozent auf 5 866,33 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 169,941 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 5 956,90 Punkten, nach 5 957,70 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 848,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 957,19 Punkten lag.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 194,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 370,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 916,09 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,62 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 89,00 EUR), Verbund (+ 3,10 Prozent auf 63,10 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 57,20 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,85 EUR) und Österreichische Post (-0,14 Prozent auf 35,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4,45 Prozent auf 44,62 EUR), Wienerberger (-3,71 Prozent auf 25,44 EUR), Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 105,00 EUR), DO (-2,56 Prozent auf 183,00 EUR) und BAWAG (-2,39 Prozent auf 151,00 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 436 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 42,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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