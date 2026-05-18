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18.05.2026 17:59:22
Wiener Börse-Handel: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne
Der ATX verbuchte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 5 874,59 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 166,990 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent leichter bei 5 858,78 Punkten in den Montagshandel, nach 5 859,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 901,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 812,18 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 957,70 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.02.2026, einen Wert von 5 820,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 438,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,77 Prozent. Bei 6 018,30 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,38 Prozent auf 104,80 EUR), EVN (+ 2,29 Prozent auf 29,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,94 Prozent auf 31,60 EUR), OMV (+ 1,59 Prozent auf 63,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,46 Prozent auf 34,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen PORR (-3,73 Prozent auf 34,85 EUR), STRABAG SE (-3,20 Prozent auf 87,70 EUR), Palfinger (-2,01 Prozent auf 34,10 EUR), Raiffeisen (-1,17 Prozent auf 45,60 EUR) und Erste Group Bank (-0,77 Prozent auf 96,25 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 483 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 7,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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