Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Am Freitag fällt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,22 Prozent auf 3 155,83 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,692 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 3 161,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 153,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 167,21 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,867 Prozent abwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Stand von 3 138,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 091,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, erreichte der ATX einen Wert von 2 833,20 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,123 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 0,39 Prozent auf 104,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,37 Prozent auf 54,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,31 Prozent auf 32,52 EUR), OMV (+ 0,22 Prozent auf 45,55 EUR) und Lenzing (+ 0,13 Prozent auf 38,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), EVN (-1,62 Prozent auf 24,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 126,60 EUR), IMMOFINANZ (-1,32 Prozent auf 17,94 EUR) und Verbund (-1,24 Prozent auf 79,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Telekom Austria-Aktie aufweisen. 60 436 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 28,992 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

