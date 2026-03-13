Wiener Börse-Handel ATX verliert am Mittag

Am Freitag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,91 Prozent auf 5 300,45 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 159,437 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 5 347,33 Punkten, nach 5 348,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 348,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 257,43 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,04 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 13.02.2026, mit 5 622,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der ATX auf 5 103,16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 189,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,959 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 2,16 Prozent auf 59,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,52 Prozent auf 33,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,00 Prozent auf 50,60 EUR) und EVN (+ 0,54 Prozent auf 27,75 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-4,76 Prozent auf 14,80 EUR), voestalpine (-2,39 Prozent auf 39,94 EUR), Andritz (-2,20 Prozent auf 64,60 EUR), Erste Group Bank (-1,92 Prozent auf 92,00 EUR) und Wienerberger (-1,91 Prozent auf 23,60 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 239 529 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at