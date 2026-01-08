Erste Group Bank Aktie
Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich am Mittag schwächer
Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,62 Prozent leichter bei 5 376,67 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 158,254 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 5 410,14 Punkten, nach 5 410,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 363,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 411,34 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,470 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 099,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 702,68 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Wert von 3 638,98 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,51 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 0,48) Prozent auf 37,58 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 15,52 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 104,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,88 Prozent auf 32,50 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 38,56 EUR), Lenzing (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 28,20 EUR) und STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 82,80 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 81 874 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,622 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,45
|-7,02%
|CA Immobilien
|23,52
|0,51%
|DO & CO
|210,00
|1,45%
|Erste Group Bank AG
|103,80
|-0,10%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,30
|-1,39%
|Lenzing AG
|23,80
|-2,46%
|OMV AG
|47,16
|-0,51%
|Österreichische Post AG
|31,90
|-0,16%
|Raiffeisen
|37,52
|0,32%
|STRABAG SE
|83,10
|-1,07%
|UNIQA Insurance AG
|15,54
|0,26%
|voestalpine AG
|38,56
|-2,82%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 375,45
|-0,64%