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Kursentwicklung im Fokus 16.04.2026 17:58:51

Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

So performte der ATX zum Handelsende.

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,28 Prozent schwächer bei 5 865,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 169,740 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 882,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 882,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 853,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 914,66 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,21 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 5 298,49 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Stand von 5 470,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der ATX einen Stand von 3 918,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,60 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 921,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 74,80 EUR), OMV (+ 1,03 Prozent auf 58,85 EUR), Wienerberger (+ 0,56 Prozent auf 24,92 EUR), Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,35 EUR) und STRABAG SE (+ 0,34 Prozent auf 88,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil DO (-2,52 Prozent auf 177,60 EUR), Raiffeisen (-1,99 Prozent auf 45,20 EUR), Vienna Insurance (-1,48 Prozent auf 66,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,31 Prozent auf 16,54 EUR) und Palfinger (-1,09 Prozent auf 36,25 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 526 362 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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