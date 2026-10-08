Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Performance im Fokus
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08.10.2026 09:28:45
Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,29 Prozent leichter bei 6 526,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 191,915 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,229 Prozent auf 6 596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 611,99 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 507,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 596,88 Punkten.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,84 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 6 905,58 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 6 376,56 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 4 702,68 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,62 Prozent auf 73,35 EUR), Verbund (+ 0,24 Prozent auf 63,25 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,65 EUR), AT S (AT&S) (-0,23 Prozent auf 219,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,62 Prozent auf 64,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-4,96 Prozent auf 11,88 EUR), voestalpine (-2,93 Prozent auf 41,74 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 56,20 EUR), BAWAG (-2,47 Prozent auf 166,10 EUR) und Wienerberger (-2,06 Prozent auf 15,18 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 33 109 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,177 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 6,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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