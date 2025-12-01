Wiener Börse-Handel: ATX zum Handelsende freundlich

So performte der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,71 Prozent stärker bei 5 045,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 5 009,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 995,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 045,67 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 4 808,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 647,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 3 539,28 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 37,97 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 045,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 3,95 Prozent auf 31,55 EUR), Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 35,74 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,17 Prozent auf 28,20 EUR), EVN (+ 1,88 Prozent auf 27,05 EUR) und OMV (+ 1,76 Prozent auf 48,52 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-2,15 Prozent auf 31,90 EUR), CPI Europe (-0,96 Prozent auf 15,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 14,88 EUR), Vienna Insurance (-0,61 Prozent auf 49,05 EUR) und CA Immobilien (-0,25 Prozent auf 24,28 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 463 822 Aktien gehandelt. Mit 36,564 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at